Ülkenin Adamawa ve Ogun eyaletlerinde 12 Haziran Demokrasi Günü dolayısıyla birçoğu adi suçlardan mahkum 46 kişiye af çıkarıldı ve 7 kişinin idam cezası kaldırıldı.

Adamawa Valisi Ahmadu Fintiri, Demokrasi Günü vesilesiyle bir mahkumun idam cezasını kaldırıldığını, 6 kişinin affedildiğini açıkladı.

Ogun Valisi Dapo Abiodun ise bugünün anlam ve önemi için eyalette bulunan farklı ceza evlerinde bulunan 40 mahkuma af çıkarıldığını kaydederek, 6 kişinin idam cezasını da kaldırıldığını söyledi.

Affedilenlerin arasında idam ve müebbet cezaları alan mahkumlar da bulunuyor.