Buhari, 12 Haziran "Nijerya Demokrasi Günü" vesilesiyle yaptığı açıklamada, yıllarca süren askeri diktatörlüklerin ardından Nijerya'nın 1999'da demokrasiye dönmeye başardığını belirtti.

Ülkede 2023'te düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminin "adil, güvenli ve şeffaf" koşullarda gerçekleştirileceğini vurgulayan Buhari, "Kardeş Nijeryalılar, hükümetinizi seçme hakkınız korunacaktır" dedi.

Buhari ayrıca ülkede güvensizlik, aşırı yoksulluk ve yaygın yolsuzluğun devam etmesine rağmen, hükümetin bu sorunlara çözüm bulmak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Nijerya'da gelecek yıl düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminde iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu ve ana muhalefet partisi Halkın Demokratik Partisi (PDP) lideri Atiku Abubakar yarışacak.