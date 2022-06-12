NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'da konuştu.



Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile dış politika ve güvenlik konularının ele alınacağı "Kultaranta Görüşmeleri" kapsamında bir araya geldi.

"Türkiye kadar terörden çeken başka bir NATO ülkesi yok"



Ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda endişelerinde haklı olduğuna işaret etti.



"Şunu kabul etmeliyiz ki, Türkiye'den daha fazla terör saldırılarından acı çeken başka bir NATO müttefiki yok" diye konuştu.



NATO Genel Sekreteri, ay sonunda düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne de dikkati çekti.



Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurularının onaylanmasında bu zirvenin son tarih olmadığınıdile getirdi.



