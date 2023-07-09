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Dünya
AA 09.07.2023 17:24

Mali'de BM konvoyuna silahlı saldırı: 3 ölü

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.

Mali'de BM konvoyuna silahlı saldırı: 3 ölü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

MINUSMA'dan yapılan açıklamaya göre, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Ansongo mevkisinde hareket halindeki lojistik konvoya kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Konvoy, aynı gün 15 kilometre ileride ikinci kez saldırıya uğradı. Bu saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Nijer sınırındaki Labezzanga mevkisinden Ansongo'ya ilerleyen konvoy, 35 kamyondan oluşuyordu.

Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi, Ansongo'nun yer aldığı Gao bölgesinde DEAŞ'ın Afrika'daki unsurlarının aktif olduğu biliniyor.

Dünyanın "en tehlikeli" barış misyonu

Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te kurulan MINUSMA'da 13 binden fazla asker ve 2 bine yakın polis görev yapıyor.

MINUSMA, Mali hükümetinin talebi üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararıyla 30 Haziran'da ülkeden 6 ay içinde tamamen çekilmeye karar vermişti.

BM'nin 31 Mayıs'ta güncellediği verilere göre MINUSMA, son 10 yılda 192'si terör saldırılarında olmak üzere 306 unsurunu kaybetti.

Terör saldırılarında verdiği kayıplar nedeniyle MINUSMA, "dünyanın en tehlikeli barış misyonu" kabul ediliyor.

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