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Dünya
AA 09.07.2023 16:46

Senegal hükümeti France 24'ün yayınlarını "taraflı" olduğu gerekçesiyle kınadı

Senegal'de hükümet, Fransız televizyon kanalı France 24'ün yayınlarını ülkedeki gelişmeleri "taraflı ele aldığı" gerekçesiyle kınadı.

Senegal hükümeti France 24'ün yayınlarını "taraflı" olduğu gerekçesiyle kınadı
[Fotograf: AFP]

Hükümetten yapılan açıklamadya göre, France 24 son birkaç aydır ülkedeki siyasi gelişmelerle ilgili taraflı yayın gerçekleştirdi ve bu durumun şaşkınlıkla karşılandı.

"Senegal'e ilişkin yayınların taraflı, olumsuz ve etik dışı olduğu aşikardır." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, bu durumun şiddetle kınandığı ve kanalın bundan sonraki yayınlarında bu tutumundan kaçınması gerektiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, kanal, muhalefet milletvekili ve PASTEF lideri Ousmane Sonko'nun hüküm giymesiyle patlak veren hazirandaki sokak olaylarını da "yanıltıcı" şekilde ekranlara taşıdı.

PASTEF'in iki numarası ve muhalefet koasliyonu Yewwi Askan Wi'de Meclis Grup Başkanı Birame Souleye Diop, 4 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara hakkında hakaretvari açıklamalarda bulunmuş ve akabinde çektiği videoyla özür dilemişti.

Diop, buna karşın yine de hem devlet kurumlarını itibarsızlaştırdığı hem de başka bir ülke liderine hakaret ederek diplomatik ilişkilere zarar verdiği suçlamasıyla 5 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

France 24'ün gözaltı haberine ilişkin 6 Haziran tarihli yayınında Diop'un söz konusu basın toplantısını, Cumhurbaşkanı Sall'in 3. döneminde aday olmayacağını duyurduğu ulusa sesleniş konuşmasının ertesi günü düzenlediği belirtilmişti.

Senegal hükümeti ise bu iki farklı gelişmenin aynı cümlede verilerek aralarında bir sebep sonuç ilişkisi varmış gibi gösterildiğini kaydederek, bu durumun yanıltıcı olduğunu savunuyor.

Öte yandan Şubat 2024'te yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olacağını duyuran PASTEF lideri Sonko da France 24'e evinden verdiği röportajda seçime girmesi engellenirse bunun ülkede kaosa yol açacağını öne sürmüştü.

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