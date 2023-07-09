Hafif Sağanak Yağışlı 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.07.2023 15:43

Kenya'da hükümet karşıtı gösteriler: 2 ölü

Kenya'da hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'da hükümet karşıtı gösteriler: 2 ölü
[Fotograf: Reuters]

Capital News'in haberine göre, Kenya'nın başkenti Nairobi ile Mombasa, Kitale, Kisii ve Kisumu'da toplanan yüzlerce muhalif, hükümet karşıtı gösteriler düzenledi.

Lastik yakarak ana yolları kapatan göstericilere müdahalede bulunan polis ile göstericiler arasında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kisumu'daki Oginga Odinga Hastanesi Müdürü George Rae, ölüm ve yaralanmaların ateşli silah kaynaklı olduğu bilgisini paylaştı.

Gösterilerde 100'den fazla kişi de gözaltına alındı.

Muhalif Azimio Koalisyonunun lideri Raila Odinga, Ağustos 2022'de seçimi kaybettikten sonra sonuçları tanımadıklarını açıklamıştı.

Odinga, hükümetin yeni vergi kararına karşı "sivil itaatsizlik" çağrısı yapmıştı.

Muhalifler, mart ve mayıs aylarında da gösteriler düzenlemişti.

ETİKETLER
Kenya
Sıradaki Haber
Bosna Hersek'ten NATO'ya 'ülkeye asker konuşlandırılsın' talebi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:54
Diyarbakır’da 2 minibüs çarpıştı: 8 yaralı
17:26
Mali'de BM konvoyuna silahlı saldırı: 3 ölü
17:13
Almanya'da festival karıştı: 26 polis yaralandı
17:10
Srebrenitsa soykırımının yıl dönümünde defnedilecek cenazeler Saraybosna'dan uğurlandı
17:08
Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
16:57
Yusufeli'nin 9 yıllık inşa süreci kaydedildi
Bursa'da 4 asırlık mevlevihanenin restorasyonu tamamlandı
Bursa'da 4 asırlık mevlevihanenin restorasyonu tamamlandı
FOTO FOKUS
Almanya'da festival karıştı: 26 polis yaralandı
Almanya'da festival karıştı: 26 polis yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ