Yerel basında çıkan haberlerde, Joel Meyer'in, Fransız yetkililerin Mali'deki geçiş hükümetine yönelik sarf ettiği sözler akabinde Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarıldı. Görüşmede Meyer'den 72 saat içerisinde Mali'yi terk etmesinin istendiği kaydedildi.

Wagner askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddialarından bu yana 2 ülke arasında esen soğuk rüzgarlar son dönemde yerini sert söylemlere bırakmıştı.

Son olarak Ağustos 2020'den bu yana yönetimde olan cuntanın demokratik seçimleri 5 yıl sonra düzenleyeceğini açıklaması, bu ülke ile uluslararası toplum arasındaki ipleri iyice germişti.

Fransa'dan yaptırım çabası

Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Mali'ye yaptırım kararı aldırmaya çalışmış ancak bu girişim Rusya ve Çin tarafından engellenmişti.

Bamako yönetimi de Barkhane Operasyonu'na destek amacıyla oluşturulan Takuba Görev Gücü bünyesinde görevli Danimarkalı askerlerin ülkeye izinsiz girdiğini belirtmiş ve Danimarka'dan askerlerini çekmesini talep etmişti.

Danimarka tarafı ise askerlerin cunta ile imzalanan bir anlaşma karşılığında bölgeye gönderildiğini söylese de daha sonra askerlerini geri çağırmıştı.

Son olarak Fransa Savunma Bakanı Fllorence Parly de bedeli ne olursa olsun Mali'deki askeri operasyonlarını sonlandıracaklarını duyurmuştu.