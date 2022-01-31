Belçika ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) hükümetleri, bir yasa tasarısı ve yasal çerçeve belgesini onayladı.

Tasarı, Kongo'dan yağmalanan objelerin ve malların Belçika devletinden özel mülkiyete geçirilmesine imkan tanıyor. Böylece Belçika'da bulunan objelerin Kongo'ya geri götürülmesinin yasal yolu açılıyor.

Tasarı ayrıca hangi objelerin iade edileceğini belirlemek için gerekli bilimsel yöntemler ve mali araçlarla ilgili çerçeve oluşturuyor. İki ülkenin iadeler konusunda oluşturulacak bilimsel komisyonu ortaklaşa finanse etmesi planlanıyor.

Herhangi bir objenin iadesi için Belçika veya KDC yetkililerinin başvurusu gerekecek. Komisyon, başvuruya konu objenin yasa dışı şekilde Belçika'ya götürüldüğüne karar verirse bu obje, masrafları Belçika devleti tarafından karşılanarak Kongo'ya gönderilecek.

Kongo'dan kaçırılan binlerce eser ve objenin gelecek yıllarda esas yerlerine gönderilmesi bekleniyor.

Kongo, yaklaşık 80 yıl boyunca Belçika'nın sömürgesi olarak kalmıştı. Özellikle 1885 ile 1908 arasındaki Kral 2. Leopold döneminde, şu anda Kongo Demokratik Cumhuriyeti olan ülke yıllarca yağmalanmıştı.

Kral 2. Leopold, milyonlarca kişinin ölümüne neden olmuş, uygulamalarıyla zaman içinde "Kongo Kasabı" olarak anılmıştı. Kongo, Belçika’dan bağımsızlığını 1960’ta kazanmıştı.