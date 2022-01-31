Blockchain, kripto paraların iş ağındaki işlemlerinin kaydedilmesi sağlayan ve takibini kolaylaştıran teknolojinin adı.

Daha önce kripto para ve madenciliğini yasaklayan Çin, şimdi blockchain teknolojisinin araştırma ve geliştirme faaliyetleri için düğmeye bastı.

Çin Siber Uzay İdaresi'nin internet sayfasındaki açıklamasına göre, aralarında Pekin ve Şangay'ın da bulunduğu kentlerde 15 pilot bölge oluşturuldu. Bu bölgelerde AR-GE çalışması yapması için de 164 kuruluşa izin verildi. Bu kuruluşlar arasında üniversiteler, bankalar, hastaneler ve özel şirketler de bulunuyor.

Kripto para yasağının akibeti de merak ediliyor

Şirketler, üretim ve vergi hizmetlerinden sınır ötesi ticarete kadar birçok alanda AR-GE faaliyetinde bulunacak.



Hedef; geliştirilen yenilikçi teknolojilerle iş sürecinin hazlandırılması ve maliyetin azaltılması.

Son gelişmeyle birlikte Çin'deki kripto para yasağının akibeti de merak konusu.

