Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu felaketler nedeniyle yaklaşık 500 aile evsiz kaldı.

Yetkililer, 7’si çocuk 19 kişinin yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda öldüğünü açıkladı.

Bunun yanı sıra 9 kişinin yaralandığı, kayıp 4 kişiyi de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

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Acil yardım paketi onaylandı

Yağışlardan etkilenen bölgelerde havadan inceleme yapan Sao Paulo Valisi Joao Doria, 2,8 milyon dolarlık acil yardım paketini onayladığını duyurdu.

Aruja, Francisco Morato, Embu das Artes ve Franco da Rocha yağışlardan kötü etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Aralık ayından bu yana devam eden yağışlar Brezilya’da sel ve heyelanlara yol açmıştı. Felaketlerde Bahia ve Minas Gerais eyaletlerinde 40’tan fazla kişi ölmüştü.