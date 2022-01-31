BBC'nin haberine göre, Amerikan New York Times gazetesinin 28 Ocak Cuma tarihli haberinde, Başbakan Narendra Modi hükümetinin 2017'de bir savunma anlaşmasının parçası olarak İsrailli siber güvenlik şirketi NSO'un ürettiği casus yazılım Pegasus'u satın aldığını yazması, ülkede ciddi tartışmalara neden oldu.

Hindistan'da muhalefet, daha önce konuya yönelik tüm iddiaları reddeden Modi hükümetini, muhalifleri gözetlemek için yazılımı satın almakla ve bu konuda parlamentoya yalan söylemekle suçluyor.

Ülke parlamentosundaki ana muhalefet partileri, Bilgi ve Teknoloji Bakanı Ashwini Vaisnaw hakkında, parlamentoyu bilerek yanlış yönlendirdiği için dokunulmazlığı kötüye kullanmakla suçlanan üyelere yöneltilen "dokunulmazlığın kaldırılması önergesi" talep etti.

Lok Sabha Partisi lideri Adhir Ranjan Chowdhury, son çıkan haberlere göre, hükümetin casus yazılım konusunda parlamentoyu ve yüksek mahkemeyi yanılttığını savundu.

Muhalefetten Rahul Gandhi, hükümeti vatana ihanetle suçlarken Mallikarjun Kharge de iktidarın Hindistan'ın düşmanı gibi hareket ettiğini ileri sürdü.

Modi yönetiminden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Suçlamaların, iki kanadın yıllık bütçe nedeniyle ortak oturum düzenleyeceği Hindistan parlamentosunda hararetli tartışmalara yol açması bekleniyor.

Ayrıca, Yüksek Mahkemeye konuyla ilgili polis soruşturması açılmasını talep eden dava dilekçesi sunuldu.

New York Times'ın söz konusu haberinde, 2017'de Modi İsrail'e ilk ziyaretini yaptığında imzalanan 2 milyar dolarlık savunma anlaşmasının merkezinde, Pegasus yazılımı ile füze sistemi olduğu belirtilmişti.

Sonrasında, eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ertesi yıl Hindistan'a yaptığı ziyaret iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olmuştu.

Hint medya kuruluşu The Wire, geçen yıl aralarında aktivistler, avukatlar ve de siyasetçiler bulunan 160 kadar Hindistanlının Pegasus yazılımıyla izlendiğini ifade etmişti.