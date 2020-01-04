Malezya Dışişleri Bakanlığı resmi açıklamasında, "Malezya, 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği hava saldırılarının ardından gelinen durumdan derin endişeler duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede gerilimin düşmesi ve barışın korunması için tüm taraflara itidal çağrısının yapıldığı açıklamada, "Malezya, anlaşmazlık veya çatışmaların barışçıl şekilde, güç veya tehdit kullanılmadan çözülmesi için her türlü çabanın üstlenilmesi gerektiğine inanmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'nda araçlarına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının intikamını alacaklarını ifade etmişti.

Suriye iç savaşında oynadığı rolle tartışma konusu olan Süleymani, Afganistan, Pakistan ve İran'dan çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı Suriye'ye getirerek, Esed rejimi saflarında savaştırmıştı.

Süleymani, Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün de iç savaşa katılmasında da pay sahibiydi. Rejim güçleri safında örgütlediği on binlerce silahlı unsurla, iç savaşta rejime destek olan Süleymani, sivillere yönelik işlenen bazı katliamlar konusunda muhaliflerce sorumlu tutuluyordu.

Kaynak: AA