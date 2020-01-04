Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien: İran'ın misillemede bulunması çok kötü bir karar olur04 Ocak 2020 Cumartesi 05:50 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 05:50
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "İran'ın misillemede bulunması çok kötü bir karar olur" dedi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, Kasım Süleymani'nin Ortadoğu'da seyahat ederek ABD'li askeri personel ve diplomatlara yönelik saldırılar planlarken hedef alındığını söyledi.
Amerikalı danışman, yönetimin gelecek hafta milletvekillerine konuya ilişkin brifingler vermeyi planlandığını da söyledi.
Pompeo telefon diplomasisini sürdürüyor
Öte yandan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, telefon diplomasisine devam ediyor.
Pompeo; Irak, IKBY, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üst düzey yetkilileriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kapsamda Pompeo'nun, Irak Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı ile de görüştüğü Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının ardından gerilimin düşürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.
Görüşmelerde İran ve İran destekli grupların tehdidine karşı iş birliğinin önemine işaret edildiği de aktarıldı.
Süleymani'nin öldürülmesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında araçlarına düzenlenen füze saldırısıyla öldürüldüğünü açıklamıştı.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD saldırısının intikamının alınacağını ifade ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" belirtmişti.
Süleymani'nin ölümü nedeniyle İran'da 3 gün ulusal yas ilan edilmişti.
Kaynak: TRT Haber, AA