Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta düzenlenen operasyonla öldürülmesinin ardından Twitter'dan paylaşım yaptı.

ABD Başkanı, "İran hiçbir zaman bir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi" ifadesini kullandı.

Iran never won a war, but never lost a negotiation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

Trump'tan Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili yeni bir açıklama daha geldi:

"General Kasım Süleymani, zaman içerisinde binlerce Amerikalıyı öldürdü veya ağır şekilde yaraladı. Birçoğunu da öldürmeyi planlıyordu ama yakalandı. Son zamanlarda çok sayıda İranlı protestocular da dahil olmak üzere milyonlarca insanın ölümünden doğrudan ve dolaylı olarak sorumluydu."

Trump, İran içinde ve dışında Süleymani'den nefret edildiğini ancak Tahran yönetiminin bunu kabul etmediğini savunarak, "(İran halkı) Dünya'ya inandırmaya çalıştıkları gibi liderleri kadar üzgün değil. Yıllar önce yok edilmeliydi" dedi.

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

Ayrıca Trump, İran'da rejim değişikliği peşinde olmadıklarını söyleyerek, "Savaşı durdurmak için bu adımı attık, savaş başlatmak için değil" dedi.

Ne olmuştu?

Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat'ta havalimanı yolunda araçlarına düzenlenen saldırıyla öldürülmüş, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, saldırı talimatını ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiğini duyurmuştu.

Trump, saldırı sonrası Twitter hesabından ABD bayrağı paylaşmıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurmuştu.

Kasım Süleymani

ABD'nin operasyonuyla öldürülen General Kasım Süleymani, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı olarak görev yapıyordu. Süleymani, Tahran'ın Orta Doğu'daki en önemli aktörü sayılıyordu.

Kaynak: TRT Haber