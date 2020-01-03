Pompeo Iraklıların sevinç gösterisini paylaştı03 Ocak 2020 Cuma 15:22 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 15:25
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin paylaşımında, Iraklıların Süleymani’nin ölümü sonrasındaki sevinç gösterilerinin yer aldığı bir video paylaştı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD’nin hava saldırısında öldürülmesine ilişkin ilk açıklamasında “Süleymani olmadığı için minnettarım” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Pompeo sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, Süleymani’nin ölümü sonrası Iraklıların sevinç gösterilerinde bulunduğunu, sokaklara çıkarak kutlama yaptıklarını iddia etti. Pompeo, dans eden Iraklıların videosunu Twitter hesabından paylaştı.
Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Genel Komutanı Tuğgeneral Kasım Süleymani, ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti. Süleymani, İran ve Irak’ın en güçlü isimlerinden biriydi.
Kaynak: İHA