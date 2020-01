ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD’nin hava saldırısında öldürülmesine ilişkin ilk açıklamasında “Süleymani olmadığı için minnettarım” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Pompeo sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, Süleymani’nin ölümü sonrası Iraklıların sevinç gösterilerinde bulunduğunu, sokaklara çıkarak kutlama yaptıklarını iddia etti. Pompeo, dans eden Iraklıların videosunu Twitter hesabından paylaştı.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4