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Dünya
AA 29.04.2024 20:02

Zelenskiy: Rus ordusu yeni saldırı eylemlerine hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun yeni saldırı eylemlerine hazırlandığını, müttefikleriyle birlikte bu saldırıları bozmaları gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy: Rus ordusu yeni saldırı eylemlerine hazırlanıyor
[Fotograf: Reuters]

Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, başta ABD olmak üzere ortaklarından silah sevkiyatı beklediklerini söyledi.

Her geçen gün bu durumdan Rus ordusunun faydalandığını vurgulayan Zelenskiy, "Bu nedenle hızlı bir şekilde sevkiyatın yapılması, cephe hattında istikrarın sağlanması anlamına geliyor." dedi.

Zelenskiy, "155 kalibrelik toplar, uzun menzilli silahlar ve başta Patriot sistemleri olmak üzere hava savunması. Bunlar, ortaklarımızın sahip olduğu ve şimdi Ukrayna'da Rusya'nın terör hırslarını yok etmek için çalışması gereken şeylerdir. Rus ordusu yeni saldırı eylemlerine hazırlanıyor. Müttefiklerimizle birlikte Rus saldırılarını bozmalıyız." diye konuştu.

Ukrayna ordusuna desteğin zamanında sağlanması konusunda olumlu bir şey görmediğine dikkati çeken Zelenskiy, bu sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Stoltenberg'den Ukrayna mesajı: Daha fazla destek yolda
Stoltenberg'den Ukrayna mesajı: Daha fazla destek yolda

Zelenskiy, temmuzda Washington'da düzenlenecek NATO zirvesine değinerek, "Bu zirve ittifak için bir güç anı olabilir veya olmayabilir. İttifakın bir düşmanının, NATO'nun güçlenmesini veto edip edemeyeceğine orada karar verilecek. Bu karar Ukrayna konusunda veriliyor. Ukrayna NATO'ya katılma davetini hak ediyor." dedi.

Görüşmede Stoltenberg'in Ukrayna'nın savunması için 5 yılda 100 milyar euro mali destek sağlayacak özel bir fon kurma girişimini ele aldıklarını anlatan Zelenskiy, NATO ülkelerinin bu girişimi hayata geçirebilecek kapasiteye sahip olduklarını bildirdi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın bu fonun oluşturulmasıyla ilgili ayrıntıları bilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, bu girişimin ikili güvenlik garantileri anlaşmalarında öngörülen yardımları dikkate almaması gerektiğini kaydetti.

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