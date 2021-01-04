Johor'da selin olduğu bölgelerde tahliye edilen kişi sayısı hafta sonu 1780'den 6 bin 557'ye yükseldi. Pahang'da ise şimdiye kadar selden etkilenen 513 kişi güvenli bölgelere götürüldü.

Dün Johor'da sele kapılan bir araçtaki 2 kişinin boğularak can verdiği açıklandı.

Pahang'a bağlı turistik kent Freaser's Hill'deki bir tepede sağanak, toprak kaymasına yol açtı.

[Fotoğraf: AA]

Tek şeritli bir yol üzerine yığılan toprak nedeniyle 13 araç mahsur kaldı, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, mahsur kalan yolcuları tahliye etti.