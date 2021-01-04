Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 07:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malezya'da sel nedeniyle 7 binden fazla kişi tahliye edildi
[Fotoğraf: AA]
Malezya'nın Johor ve Pahang eyaletlerinde sel nedeniyle, 7 binden fazla kişi tahliye edildi.
Johor'da selin olduğu bölgelerde tahliye edilen kişi sayısı hafta sonu 1780'den 6 bin 557'ye yükseldi. Pahang'da ise şimdiye kadar selden etkilenen 513 kişi güvenli bölgelere götürüldü.
Dün Johor'da sele kapılan bir araçtaki 2 kişinin boğularak can verdiği açıklandı.
Pahang'a bağlı turistik kent Freaser's Hill'deki bir tepede sağanak, toprak kaymasına yol açtı.
[Fotoğraf: AA]
Tek şeritli bir yol üzerine yığılan toprak nedeniyle 13 araç mahsur kaldı, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, mahsur kalan yolcuları tahliye etti.
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