Açe eyaletinde dün etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Rantau Selamat, Indra Makmu, Ranto Peureulak ve Birem Bayeun gibi çeşitli ilçelere bağlı 23 köyde su baskını yaşandı.

Bölge genelinde 4 bin 440 kişi selden olumsuz etkilendi. Yetkililer, şu ana kadar can kaybı olduğu bilgisi edinmediklerini açıkladı.

Su baskınlarından evleri hasar gören aileleri tahliye ve yardım çalışmalarına başlandı.

Kuzey ve Doğu Açe bölgesinde, geçen ay başında meydana gelen sel nedeniyle 28 bin kişi yerinden olmuştu.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.