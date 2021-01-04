Fransa'da 27 Aralık'ta koronavirüs aşı kampanyasında başladı. ancak aşı yapan ülkeler sıralamasında en sonda yer alıyor.

Aynı gün aşı uygulamasına başlamalarına rağmen Almanya'da 230 binden fazla kişiye aşı yapılırken, Fransa'da bir haftada sadece 450 kişiye aşı yapılabildi.

"Fransa virüsü gözünde büyütmediğini gösteriyor"

Hükümet, yavaş ilerleyen süreci hızlandırmak için bugün kurayla seçeceği 35 kişinin aşılama stratejisinde görüş bildirmesi için "Yurttaşlar Kollektifi" projesini hayata geçirecek.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yavaş ilerlediğinden yakındığı kampanya, ülkede Twitter'in güncel konular (Trend Topic/TT) listesinin üst sıralarında uzun süre gündemde kaldı. Kullanıcılar, "35 Fransız" gündemi altına şu paylaşımları yaptı:

"Bollywood (Hint Filmi) gibi yavaş.", "Salgını da şaşırttık.", "Fransa virüsü gözünde büyütmediğini gösteriyor.", "Bir anket yapmak için bile 850 kişi gerekirken...", "Bundan sonra ülkedeki her şey bu 35 kişiye sorulacak.", "Milli Eğitim programını da bu 35 kişi yönlendirecek.", "Nükleer santralin kurulması için 35 Fransız seçildi."

Bir kullanıcı da "Yaklaşık 1000 milletvekilinden oluşan bir Ulusal Meclisimiz ile Senatomuz ne işe yarıyor?" yorumunu yaptı. Birçok kullanıcı da doktor ve epidemologlara rağmen aşı stratejisinin 35 kişiye kalmış olmasını eleştirdi.

Fransa'da her gün 32 bin 247 kişiye aşı yapılması gerekiyor

Fransız sağlık uzmanları da ülkenin aşı kampanyasındaki yetersizliğiyle ilgili "tam bir fiyasko" değerlendirmesini yaptı. Uzmanlara göre Fransa'nın aşılama hedefine ulaşması için ülkede her gün 32 bin 247 kişiye aşı yapılması gerekiyor.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal ise gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Fransa'nın herkesten farklı bir yol izlediği, 6 ay sürecek bir aşı kampanyasının 7 gün üzerinden değerlendirmeyeceğini savunarak öncelikle riskli kişilere aşı yapıldığını anlattı.

Aralık ayı başında Başbakan Jean Castex ocak ayında ülkede 1 milyona yakın kişiye aşı yapılacağını söylemişti.

Son 24 saatte 12 bin 489 yeni vaka

Fransa'da dün açıklanan verilere göre, ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 12 bin 489 artışla 2 milyon 655 bin 728'e yükseldi.

COVID-19'dan 157 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 65 bin 37'ye çıktı.

COVID-19 aşılarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Ourworldindata" internet sitesine göre d