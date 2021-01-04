Dallas kentinin 160 kilometre doğusundaki Winona kasabasındaki kilisede silahlı saldırı ihbarı alan güvenlik güçleri bölgeye gitti.

Sabah saatlerinde yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Bölge şerifi Larry Christian, adını açıklamadığı saldırganın kısa süre sonra yakalandığını söyledi. Christian, açıklamasında, "Olayın bir nefret suçu ya da onun gibi bir durum olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.