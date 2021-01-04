Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 00:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lübnan'da akaryakıt deposunda patlama
[Fotoğraf: AFP]
Lübnan'ın Suriye sınırındaki yakıt deposunda meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. Patlamanın ardından alevler kameralara yansıdı.
Suriye sınırına yakın Baalbek Hurmul kentine bağlı Kasr beldesinde gaz ve akaryakıt stoklanan depoda patlama meydana geldi.
Askeri noktadan çok uzakta meydana gelen patlamadan bölgedeki askeri birliklerin etkilenmediği açıklandı.
Patlamada 10 kişinin yaralandı.
Yaralılardan 3'üne olay yerinde müdahale edildi. 7'si ise hastanelerde tedavi altına alındı.
Ülkenin resmi haber ajansı NNA'nın haberinde ise bir kişinin de kayıp olduğu açıklandı.
Etiketler: Akaryakıt
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