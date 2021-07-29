Malezya Meclis Başkan Yardımcısı Mohd Raşid Hasnon, dün yapılan testlerde parlamentodan 2 koronavirüs vakası tespit edildiğine dair Malezya Sağlık Bakanlığından bilgi aldığını açıkladı.

Bugün ve yarın yapılması planlanan olağanüstü oturumların 2 Ağustos'a ertelendiğini belirten Mohd Raşid, tüm milletvekilleri ve meclis görevlilerine COVID-19 testi yaptırma tavsiyesinde bulundu.

Mohd Raşid, COVID-19 testi pozitif çıkan parlamento görevlilerinin ismini vermedi.

Bugüne dek 1 milyon 78 bin 646 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da, virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 8 bin 725'e yükseldi.