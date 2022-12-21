Makedonya Türkleri, ‘Türkçe Dil Bayramı’nı kutluyor.

Kuzey Makedonya’nın ülke nüfusunun yaklaşık yüzde dördünü Türkler oluşturuyor.

Eski bir Osmanlı coğrafyası olan Kuzey Makedonya, Yugoslavya’nın kurucu ülkeleri arasında yer almış, 1991’de bağımsızlığını ilan etmiş, 1993 yılında ise uluslararası olarak tanınmıştı. Balkanların en genç ülkeleri arasında yer alan Kuzey Makedonya’nın 6 resmi dilinden biri Türkçe.

Resmi bayram oldu

15 Şubat 2007 tarihinde ‘Bayramlar Yasası’nda yapılan bir değişiklikle, Kuzey Makedonya’da yaşayan azınlıklara bayram hakkı tanındı. Bu kapsamda 1944 yılında Üsküp’te Latin Alfabesi ile Türkçe eğitimin başladığı 21 Aralık günü, Makedonya’da yaşayan Türklerin milli bayramı kabul edildi. Bu yıl 15’inci kez kutlanacak olan ‘Türkçe Dil Bayramı’ aynı zamanda resmî tatil.

Kutlamalar kapsamında her yıl konserler, seminerler ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Balkanlara has halayların çekildiği, eğlencelerin yapıldığı etkinliklere Türkiye’den de konuklar davet ediliyor. Bu yıl Türkçe Dil Bayramı kutlamalarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer alacak. Etkinlikler kapsamında Buray konseri düzenlenecek.





TİKA destek veriyor

Türkiye’de Balkan göçmeni Türklerin yaşadığı Edirne gibi şehirlerde de kutlamaların yapıldığı bayram etkinliklerine Kuzey Makedonya’da faaliyet gösteren 60’a yakın derneğin çatı kuruluşu olan Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) ve TİKA da destek veriyor.

Muhabir: Esra Hasipi