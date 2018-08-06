Maduro'ya düzenlenen saldırının detayları ortaya çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta Venezuela Ulusal Muhafız gücünün kuruluşunun 81. yıldönümü töreninde saldırıya uğradı.

Venezuela İçişleri Bakanı suikast girişiminin detaylarını paylaştı. Saldırıda iki bomba yüklü drone kullanıldı. Bu dronelardan biri sahneye doğru ilerlediği sırada etkisiz hale getirilirken diğeri ise yakındaki bir binaya çarparak patladı.

Faillerin peşinde olan Venezuela polisi, suikast girişimi sırasında bomba yüklü iki İnsansız Hava Aracını kullandığından şüphelenilen 6 kişiyi gözaltına aldı.

İçişleri Bakanı, saldırıyı düzenleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılacağı vurgulandı. Saldırı girişiminin arkasındaki bağlantılar da araştırılıyor.

Maduro, suikast girişimini finanse edenlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan Venezuelalılar olduğuna işaret etmiş, Amerikan Başkanı Trump'ın bu teröristlere karşı gerekeni yapmasını istemişti.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise Amerikan hükümetinin olayda hiçbir dahlinin olmadığını savundu. Venezuela hükümetinin olayı kurgulamış olabileceğini öne sürdü.

Suikast girişimi sonrası Maduro'nun suçladığı Kolombiya'dan da yanıt geldi. Kolombiya hükümeti, "Olayla alakamız yok" diyerek suçlamaları reddetti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yönelik saldırıyı, kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, sosyal medya üzerinden üstlenmişti.

Kaynak: TRT Haber