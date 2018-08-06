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Libya'da halk İtalya’nın iç işlerine müdahalesini protesto etti

Libya Trablus’ta halk, İtalya’nın Trablus Büyükelçisi Giuseppe Peroni’nin Libya seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamalar dolayısıyla İtalya’yı protesto etti.

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Libyada halk İtalyanın iç işlerine müdahalesini protesto etti

Libyanın Başkenti Trablus'da yüzlerce kişinin katıldığı gösterilerde halk İtalya'yı protesto etti.

Protesto gösterilerinde, İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Giuseppe Peroni’nin 'Libya'da seçimlerin yapılmasının uygun olmadığı' şeklindeki sözleri kınandı.

Birçok sivil toplum kuruluşu ve gençlik örgütünün katıldığı gösterilerde Libya'nın egemenlik haklarının korunması ve başka devletler tarafından çiğnenmesinin önlenmesi çağrısı yapıldı.

Göstericiler ellerinde taşıdıkları dövizlere,  “Döndüyseniz…. Döndük” gibi İtalya’nın Libya’yı işgali ve Libyalıların direnişini hatırlatan yazılar yazdı.

Göstericiler ayrıca, Libya’nın İtalya’nın malı olmadığı ve İtalyanın kendi iç işlerine müdahale etmeyi bırakmasını talep etti.

İtalyan Büyükelçi Giuseppe Peroni yaptığı açıklamada, İtalya’nın Libya’da anayasal, kurumsal altyapı hazırlanmadan ve şartlar oluşmadan seçimlerin yapılmasına karşı olduğunu ifade etmişti.

Kaynak:Ewanlibya

Etiketler: protesto, müdahale, Libya, İtalya
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