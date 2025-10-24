Maduro, ABD'yi ülkesine yönelik "psikolojik bir savaş" yürütmekle suçladı

Devlet televizyonu VTV’nin haberine göre, Maduro, ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini yakından takip ettiklerini belirtti.

ABD'nin ülkesinde "rejim değişikliği" peşinde olduğunu savunan Maduro, "Amerikan emperyalizmi tarafından her gün sözlerle tehdit ediliyoruz, her gün psikolojik bir savaş yürütülüyor. Oradan bir söz, buradan bir söz, gemiler bir yandan, füzeler bir yandan..." ifadelerini kullandı.

Maduro, ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını savunmak için halk ve ordunun azami düzeyde birlik içinde olduğunu vurgulayarak, sakin ve sağduyulu şekilde hareket edeceklerini söyledi.

YouTube hesabının halen kapalı olduğunu ifade eden Maduro, YouTube'un kendisine sansür uyguladığını söyledi. YouTube ekibine "aptallar" dediğini aktaran Maduro, "YouTube, sizin de sonunuz gelecek. Çünkü Venezuela’ya bulaşan kurur. Kuruyacaksınız, YouTube’un efendisi beyler ve hanımlar, emperyalizmin sahipleri!" diye konuştu.

Maduro'nun YouTube hesabı, herhangi bir gerekçe gösterilmeden 22 Eylül'de kapatılmıştı.

Maduro'nun YouTube hesabı, erişime kapatılmadan önce 200 binden fazla takipçiye sahipti ve Venezuela Devlet Başkanı'nın konuşmalarının yanı sıra Venezuela Devlet Televizyonu'ndaki haftalık programından klipler yayınlamak için kullanılıyordu.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.