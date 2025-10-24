200 mıknatıs yuttu, bağırsaklarının bir kısmını kaybetti

Tauranga Hastanesi’nde karın ağrısı şikayetiyle tedaviye alınan çocuk, yaklaşık bir hafta önce 100 kadar neodim mıknatıs yuttuğunu söyledi. Ancak yapılan ameliyatta midesinden çıkarılan mıknatıs sayısının iki katından fazla olduğu ortaya çıktı.

Mıknatıslar birbirine yapışıp bağırsak dokusunu öldürdü

Röntgen görüntülerinde, çocuğun bağırsağında dört ayrı bölgede zincir halinde dizilmiş metal toplar görüldü. Ameliyatta bu zincirlerin ince bağırsak ve çekumda (kalın bağırsağın başlangıcı) birbirine yapışarak dokularda kan akışını engellediği ve “basınç nekrozu” denilen doku ölümüne yol açtığı tespit edildi.

Doktorlar, zarar gören bağırsak kısmını almak zorunda kaldı. Genç hasta sekiz gün sonra taburcu edildi.

Tehlikeli oyuncaklar hâlâ internetten satılıyor

Auckland Üniversitesi’nden hukuk araştırmacısı Alex Sims, “Bu vaka, küçük ve yüksek güçlü mıknatısların yutulmasının hayati tehlike taşıdığını açıkça gösteriyor” dedi.

Sims, bu mıknatısların hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik “şekil yapılabilen eğlenceli oyuncaklar” olarak pazarlanmasının ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

Hastanın yuttuğu mıknatısların, Temu adlı uluslararası çevrim içi alışveriş sitesinden satın alındığı bildirildi. Sims, Yeni Zelanda’da bu mıknatısların satışının 2013’te yasaklandığını, ancak yasağın çevrim içi platformlarda uygulanmasının “neredeyse imkânsız” olduğunu söyledi.

Sosyal medya akımları yeni risk yaratıyor

Yetkililer, sosyal medyada çocuklara mıknatısları sahte dil, burun veya dudak piercing’i yapmak için kullanmalarını teşvik eden tehlikeli bir trendin yayıldığını belirtiyor. Bu küçük toplar kazara yutulduğunda ciddi iç yaralanmalara yol açabiliyor.

Doktorlar, bir çocuğun mıknatıs yuttuğundan şüphelenilmesi hâlinde vakit kaybetmeden hastaneye götürülmesi gerektiğini, çünkü bu vakaların yüzde 75’inden fazlasında ameliyat veya endoskopi gerektiğini hatırlattı.

Tauranga Hastanesi’nden cerrahlar, “Yüksek güçlü mıknatısların çocuklar tarafından kolay erişilebilir olması pediatrik hastalar açısından giderek büyüyen bir endişe kaynağıdır,” ifadelerini kullandı.