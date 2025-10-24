ABD ile Kanada arasında reklam krizi: Tüm ticaret görüşmeleri iptal edildi

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada’nın eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın tarifeleri eleştirdiği bir reklam yayınladığını belirterek, “Bu vahim davranışları nedeniyle KANADA İLE TÜM TİCARET GÖRÜŞMELERİ BURADA İPTAL EDİLMİŞTİR” ifadesini kullandı.

Trump yönetimi, Kanada’dan yapılan ithalata yüzde 35 oranında gümrük vergisi uyguluyor.

Ancak ABD-Meksika-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması (USMCA) kapsamındaki ürünler bu vergiden muaf tutuluyor.

Bununla birlikte Trump, Kanada menşeli bazı ürünlere sektörel ek vergiler de getirdi. Buna göre metaller için yüzde 50, otomobiller içinse yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanıyor.