Filmleri aratmayan dolandırıcılık: X-ray masalar ve özel gözlüklerle milyonlarca dolar çalındı

Savcılara göre, Ocean’s Eleven filmini andıran bu sistemde X-ray özellikli poker masaları, gizli kameralar, çip tepsilerine yerleştirilmiş analiz cihazları, hatta kartları okuyabilen özel gözlükler ve kontakt lensler kullanıldı.

Dolandırıcılar, Texas Hold’em oyunlarında kurbanlarının elindeki kartları önceden biliyor ve oyunu baştan sona yönlendiriyordu.

ABD genelinde New York, Miami ve Las Vegas gibi şehirlerde düzenlenen bu oyunlarda, oyuncuların toplamda en az 7 milyon dolar (yaklaşık 5,25 milyon sterlin) kaybettiği tespit edildi. Bazı oyuncuların tek bir gecede 1,8 milyon dolara kadar zarar ettiği bildirildi.

[Savcılar, komploda hileli bir kart karıştırma makinesinin de kullanıldığını söylüyor]

Mafya bağlantısı ve ünlü isimler

FBI ve federal savcıların yürüttüğü soruşturmada, Bonanno, Gambino, Luchesse ve Genovese gibi ünlü İtalyan suç ailelerinin üyeleriyle birlikte 30’dan fazla kişi gözaltına alındı.

Portland Trail Blazers başantrenörü Chauncey Billups ve eski NBA oyuncusu Damon Jones da gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Savcılar, eski sporcuların “yem” olarak kullanıldığını, ünlü isimlerle oyun oynama vaadiyle varlıklı kişilerin yasadışı poker masalarına çekildiğini belirtti.

[X-ray poker makinesi]

Teknolojiyle desteklenen dolandırıcılık

Savcıların iddiasına göre, oyunlardaki tüm ekipman manipüle edilmişti: X-ray masalar kapalı kartları okuyabiliyor, hileli karıştırma makineleri kazanan eli önceden belirleyebiliyor, özel gözlükler ve lensler ise işaretli kartları görünür hale getiriyordu.

Oyunlardan elde edilen gelirler kripto para, nakit değişimi ve paravan şirketler üzerinden aklanarak mafya ağlarına aktarılıyordu.

FBI Direktör Yardımcısı Christopher Raia, “Bu plan ülke genelinde yıkıcı etki yarattı; bazı kişilerin şöhretini, bazılarının servetini sömürerek İtalyan suç ailelerini finanse etti,” dedi.

NBA yönetimi, Billups’un gözaltına alınmasının ardından teknik direktörün görevine ara verdiğini ve soruşturmaya tam iş birliğiyle katıldıklarını açıkladı.

Jones ise hem poker dolandırıcılığı hem de sakatlık iddialarıyla bahis oranlarını etkileyen ayrı bir plan nedeniyle iki farklı dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanacak.