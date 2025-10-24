Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
LiveScience 24.10.2025 07:08

Yıldızlararası nesne 3I/ATLAS'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yeni yayımlanan teleskop görüntüleri, yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS’ın güneşe doğru dev bir gaz ve toz jeti (püskürtüsü) fırlattığını gösterdi. Bilim insanlarına göre bu durum tamamen normal bir kuyruklu yıldız davranışı.

Yıldızlararası nesne 3I/ATLAS'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Haziran sonunda keşfedilip Temmuz’da NASA tarafından doğrulanan 3I/ATLAS, Güneş Sistemi’nin dışından gelen üçüncü yıldızlararası cisim.

Çapı 5 ila 11 kilometre arasında olduğu tahmin edilen cisim, şu ana kadar gözlemlenen en büyük ve en yaşlı yıldızlararası ziyaretçi olarak kabul ediliyor; hatta Güneş’ten milyarlarca yıl önce oluşmuş olabileceği düşünülüyor.

Küçük bir grup araştırmacı, cismin “dünya dışı bir keşif aracı” olabileceğini iddia etse de, bilim insanlarının büyük çoğunluğu bunun olağan bir kuyruklu yıldız olduğunu vurguluyor.

Ağustos ayında Kanarya Adaları’ndaki Teide Gözlemevi’nde İkiz 2 Metre Teleskobu (TTT) ile çekilen yeni görüntüler, cismin doğal kökenini doğrulayan güçlü kanıtlar sundu.

Güneşe dönük bir kozmik fıskiye

Karma görüntülerde, kuyruklu yıldızın çekirdeğinin siyah bir nokta gibi göründüğü, çevresinde parlak bir toz halkasının bulunduğu ve bu halkada güneşe doğru uzanan mor renkli bir “jet” boşluğu yer alıyor.

Astrofizikçi Miquel Serra-Ricart, “Bu tamamen olağan bir durum. Jetler güneşe doğru, kuyruk ise güneşin ters yönüne uzanır,” dedi.

Kuyruklu yıldızlar Güneş’e yaklaştıkça ısınır; yüzeylerindeki belirli zayıf bölgelerdeki buz tabakaları hızla buharlaşarak güçlü gaz püskürmeleri oluşturur. Bu süreçte binlerce kilometre uzunluğunda bir jet, güneşe doğru fırlayabilir.

Dev jet 10 bin kilometreye uzanıyor

Serra-Ricart, 3I/ATLAS’tan çıkan jetin yaklaşık 10 bin kilometre uzunluğa ulaşabileceğini tahmin ediyor. Jetin büyük ölçüde toz parçacıkları ve karbondioksitten oluştuğu, James Webb Uzay Teleskobu’nun Ağustos ayında tespit ettiği gaz bulutuyla uyumlu olduğu belirtiliyor.

3I/ATLAS, 3 Ekim’de Mars yakınından geçti ve 29 Ekim’de Güneş’e en yakın noktasına (perihelion) ulaşacak.

Şu anda Güneş’in arka tarafında bulunduğu için Dünya’dan gözlemlenemiyor. Ancak Kasım ortasında yeniden görülebilir hâle geldiğinde, gökbilimciler bu gizemli ziyaretçinin Güneş yakın geçişi sonrası nasıl değiştiğini gözlemleme fırsatı bulacak.

Bilim insanlarına göre 3I/ATLAS, hem yapısı hem de davranışıyla şimdiye kadar keşfedilen en ilginç yıldızlararası cisimlerden biri olmaya devam ediyor, ama “uzaylı bir araç” değil, yalnızca evrenin derinliklerinden gelen doğal bir misafir.

ETİKETLER
NASA Uzay Keşif Mars
Sıradaki Haber
200 mıknatıs yuttu, bağırsaklarının bir kısmını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:37
"İstanbul Senin" kullanıcısı 4,7 milyon kişinin verilerinin sızdırıldığı gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı
08:12
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak
08:05
NBA yıldızları ve mafya üyeleri yasa dışı kumar operasyonunda gözaltında
08:11
17 ilde siber suçlarla mücadelede 83 şüpheli tutuklandı
08:37
İmamoğlu ve Yanardağ'a casusluk suçlaması: Yanardağ gözaltına alındı
07:19
Maduro, ABD'yi ülkesine yönelik "psikolojik bir savaş" yürütmekle suçladı
Ankara'da, Adana Tanıtım Günleri başladı
Ankara'da, Adana Tanıtım Günleri başladı
FOTO FOKUS
Kuruyan Büyükçekmece Gölü, koyun sürülerine kaldı
Kuruyan Büyükçekmece Gölü, koyun sürülerine kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ