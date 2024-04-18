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Dünya
AA 18.04.2024 16:28

Macron'un Belçika Kraliyet Protokolü'nü ihlal etmesi tepkilere yol açtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Belçika Kralı Philippe'in koluna dokunarak Kraliyet protokolünü ihlal etmesi tepkilere neden oldu.

Macron'un Belçika Kraliyet Protokolü'nü ihlal etmesi tepkilere yol açtı
[Fotograf: Reuters]

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Belçika Kralı Philippe, dün Avrupa Birliği (AB) zirvesine katılan liderleri Kraliyet Sarayı'nda ağırladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, tokalaşma sırasında diğer eliyle Kral Philippe'in koluna dokunması ülke basınında tartışmalara yol açtı.

Bu hareketiyle Macron'un, Kraliyet protokolüne aykırı hareket ettiği belirtildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Macron, Kral'ın arkadaşı olduğuna mı inanıyor?" sözleriyle Fransız Cumhurbaşkanı'na tepki gösterdi.

Macron'un daha önce de İngiltere Kralı 3. Charles ile yaptığı görüşme sırasında Kral'ın koluna dokunması eleştirilere neden olmuştu.

Belçika Kraliyet Protokolü'ne göre, Kral'a dokunmak yasak. Aksi durumlar Kraliyet ailesine "saygısızlık" olarak değerlendirilebiliyor.

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