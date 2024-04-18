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Dünya
AA 18.04.2024 16:25

UNICEF: Gazze'de her 3 evden 2'si yıkıldı veya hasar gördü

UNICEF Sözcüsü James Elder, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki her 3 evden 2'sinin yıkıldığını veya hasar gördüğünü açıkladı.

UNICEF: Gazze'de her 3 evden 2'si yıkıldı veya hasar gördü
[Fotograf: AA]

Bir süredir çalışmalarını Gazze'de sürdüren Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in burada neden olduğu yıkıma ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Elder, "Gazze'de her 3 evden 2'si yıkıldı veya zarar gördü." ifadesini kullandı.

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Gazze'nin her yerinde moloz gördüğünü vurgulayan Elder, Filistin halkının yıllarca büyük emeklerle inşa ettiği evlerin yok olduğunu kaydetti.

Elder, Gazze'de insanların hayallerinin de yıkıldığına işaret ederek, daha fazla yıkımın yaşanmaması çağrısında bulundu.

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