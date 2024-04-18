Google İsrail'le yaptığı Nimbus Projesi'ni protesto eden 28 çalışanını kovdu

The Washington Post gazetesinin haberine göre Google, anlaşmayı oturma eylemiyle protesto eden çalışanlarının işine son verdi.

Google sözcüsü, gazeteye yaptığı açıklamada, çalışanlara işten çıkarılma bildiriminin e-mail yoluyla iletildiğini kaydetti.

Açıklamada, "Apartheid için Teknoloji Yok" (No Tech for Apartheid) adlı gruba üye 28 Google çalışanının, şirket tarafından yürütülen soruşturma sonucu "diğer çalışanların tesislere erişimlerini ve çalışmalarını fiziksel olarak engelledikleri" gerekçesiyle kovulduğu belirtildi.

İşten çıkarılanlar, Google'a tepkili

"Apartheid için Teknoloji Yok" grubunun sözcülerinden Jane Chung, Google'ın çalışanları işten çıkarmasına ilişkin yaptığı açıklamada, oturma eylemine katılan çalışanların, diğer Google personelinden "destek gördüğünü" söyledi.

Chung, "Barışçıl oturma eylemine katılan ve (protesto yerinden) ayrılmayı reddeden çalışanlar, mülke zarar vermedi ya da diğer çalışanları tehdit etmedi." ifadesini kullandı.

E-mail bildirimiyle işten çıkarılmaya tepki gösteren, ismi açıklanmayan çalışan, "Bu (işten çıkarma), erdemli davranmaya çalışan ve Google'ı kendi vaatlerinden dolayı sorumlu tutan işçilere karşı oldukça orantısız bir yanıt. Sevmedikleri bir organizasyonla (protestoyu kastederek) bağlantılı insanları kovmak inanılmaz." değerlendirmesini yaptı.

Çalışan, işten çıkarmaları, Google'ın "şirketi eleştiren çalışanlarına karşı tutumunda değişim" olarak yorumladı.

Öte yandan işlerine son verilenlerin, Google'ı İş Kanunu'nu ihlalle suçlamak üzere avukatlarla görüştükleri belirtiliyor.

"Şirket (Google), soykırımı desteklemeyi bırakana kadar organize olmayı sürdüreceğiz"

"Apartheid için Teknoloji Yok" grubu ise Medium platformu üzerinden yaptığı açıklamada, toplu ve yasa dışı işten çıkarmaların, protesto hareketini büyüteceğini kaydetti.

Grubun, Google'ı, Nimbus Projesi'nden vazgeçirmeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Şirket, (Filistin'deki) soykırımı desteklemeyi bırakana kadar organize olmaya devam edeceğiz." ifadesi yer aldı.

İşten çıkarılan Google çalışanları, önceki gün New York ve California'nın Sunnyvale kentlerindeki ofise giderek firmanın İsrail'e gelişmiş yapay zeka teknolojisi verilmesini kapsayan "Nimbus Projesi" anlaşmasını protesto etmişti.

Ofiste saatlerce oturma eylemi yapan çalışanlar, "Google saklanamazsın", "Seni soykırımla suçluyoruz", "Soykırıma fon sağlıyorsun" sloganları atarak Google 1,2 milyar dolar değerindeki anlaşmadan çekilmedikçe eylemlerine devam edeceklerini belirtmişti.

İhbarın ardından ofislere gelen polisin, "ofisten çıkmazlarsa gözaltına alınacaklarını" söylemesi üzerine eylemlerini sürdüren 9 çalışan gözaltına alınmıştı.

Nimbus Projesi

Nimbus Projesi, veri depolaması, toplaması, analizi, veri üzerinden motif ve özellik tanımlaması ve bu toplanan bilgilerle olası veri ve motif tahmini yapılmasını sağlayan bir bulut (Cloud) ve makine öğrenimi sisteminden oluşuyor.

Nimbus Projesi adı verilen 1,2 milyar dolarlık projenin sözleşmesi, Nisan 2021'de İsrail ile Google ve Amazon şirketleri arasında imzalandı.

İsrail Maliye Bakanlığı, 21 Nisan 2021'de anlaşmaya ilişkin açıklamasında, İsrail'in yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırımla kendi yerel bulut depolama sunucu merkezlerini kurmasını sağlayacak devasa bir devlet ihalesi olan Nimbus Projesi'ni, Google ve Amazon'un kazandığını duyurdu.

Söz konusu sistem, İsrail ve ordusunun sağladığı tüm veri tabanları, kaynakları hatta sokak ve dron kameraları gibi canlı gözlem kaynaklarındaki tüm verileri kendinde toplayabilme özelliğine sahip.