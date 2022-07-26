Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, selefi François Hollande'ın 7 yıl önce ziyaret ettiği ve birkaç saat kaldığı için eleştirildiği başkent Yaounde'ye 2 günlük ziyaret için geldi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkileri canlandırmak amacıyla düzenlendiği belirtilen ziyaret kapsamında Macron, Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya ile bir araya gelecek, güvenlik ve gıda konularının ele alınacağı toplantılara katılacak.

Macron'un paylaştığı videoya tepki geldi

Fransız basınındaki haberlere göre, Yeniden Bağımsızlık ve Demokrasi için Afrika Hareketi (Manidem) üyesi aktivistler, Macron'un ziyaretinde Fransa'nın sömürgecilik döneminde kıtada işlediği suçları kabul etmesini, buna Cezayir'de yaptıklarından başlamasını istedi.

Macron'un Twitter hesabından, gece geldiği Kamerun'da bir grup tarafından alkışlarla karşılanırken paylaştığı videosu sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Yaoundé !

Première étape de ma visite au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Nous continuons à œuvrer pour renouveler la relation entre l’Afrique et la France. pic.twitter.com/yZLuipxqWF — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 25, 2022

Fransa'nın Afrika kıtası ile ilişkileri yenileme süreci

Afrika ve Kamerun'lu kullanıcılar, Fransız Cumhurbaşkanı'nın ülkeye "hoş gelmediği ve Fransa'nın kıtadaki sömürge gerçeğini manipüle etmeye çalıştığı" şeklinde tepki gösterdi.

Emmanuel Macron, kıtaya yapacağı 4 günlük ziyarette, Kamerun'un ardından Benin ve Gine-Bissau'ya gidecek.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un ziyaretinin, Fransa'nın Afrika kıtasıyla ilişkileri yenileme sürecinin bir parçası olduğu belirtilmişti.