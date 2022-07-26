Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 15:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'de havalimanlarındaki işletme krizi büyüyor
[Fotograf: TRT Haber]
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda 'işletme krizi' yaşanıyor. Salgın sürecinde personel azaltan havalimanı yönetimi, talebe karşılık vermekte zorlanıyor. Havalimanında biriken bagajlar ve uzun yolcu kuyrukları dikkat çekiyor.
Londra'daki Heathrow Havalimanı yönetimi, salgınla birlikte çok sayıda personeli işten çıkardı.
Mevcut personel, uçuşların tekrar artmasıyla ihtiyacı karşılamakta güçlük çekiyor...
Havalimanında, özellikle hafta sonları, bagajların organize edilmesinde sıkıntı yaşanıyor.
Biriken bagajlar ve yolcuların oluşturduğu uzun kuyruklar göze çarpıyor.
Personel yetersizliğinden bazı uçuşlar erteleniyor.
Geçen hafta, havalimanının kapasitesinin günlük 100 bin yolcu ile sınırlanacağı açıklanmış, havayolu şirketlerinden buna göre bilet satmasını istemişti.
Ancak İngiliz medyasında, bazı şirketlerin bunu kabul etmeyeceği bilgisi yer aldı.
Etiketler: İngiltere
Son Haberler
- 06:47
- 16:21
- 16:10
- 16:01
- 15:57
Sıradaki Haber
İspanya’da yangın söndürme helikopteri düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz