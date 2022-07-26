Londra'daki Heathrow Havalimanı yönetimi, salgınla birlikte çok sayıda personeli işten çıkardı.



Mevcut personel, uçuşların tekrar artmasıyla ihtiyacı karşılamakta güçlük çekiyor...

Havalimanında, özellikle hafta sonları, bagajların organize edilmesinde sıkıntı yaşanıyor.

Biriken bagajlar ve yolcuların oluşturduğu uzun kuyruklar göze çarpıyor.Personel yetersizliğinden bazı uçuşlar erteleniyor.Geçen hafta, havalimanının kapasitesinin günlük 100 bin yolcu ile sınırlanacağı açıklanmış, havayolu şirketlerinden buna göre bilet satmasını istemişti.Ancak İngiliz medyasında, bazı şirketlerin bunu kabul etmeyeceği bilgisi yer aldı.