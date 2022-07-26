Lavrov, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yle yaptığı ortak basın toplantısında, Avrupa'ya gaz taşıyan Kuzey Akım hattındaki türbin onarımının güvenlik kuralları çerçevesinde yapıldığını belirtti.

Mevcut onarım kurallarını ihlal edemeyeceklerini vurgulayan Lavrov, gaz akışının da bu yüzden düştüğünü ifade etti.

"Kuzey Akım 2 Hattı Avrupa'nın tüm enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede ve hazır." diyen Lavrov, bu hattın sadece siyasi nedenlerle çalışmasının engellediğini ileri sürdü.

Artan gıda fiyatları

Afrikalı gazetecilerin artan gıda fiyatlarına ilişkin sorusuna yanıtlayan Lavrov, "Gıda krizi COVID-19 salgınıyla başladı. Bu konuda yanlış değerlendirmeler yapılıyor. Rusya üzerine uygulanan haksız yaptırımlar da bu artış da pay sahibi." ifadelerini kullandı.

Batı'nın her sorun için Rusya'yı suçladığını hatta Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesini bile Rusya'yla ilişkilendirdiğini hatırlatan Lavrov, Ukrayna'yla barış anlaşması taslağı üzerinde daha önce İstanbul'da anlaşmaya varıldığını ancak bunun ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından engellendiğini söyledi.

Rusya'nın Uganda'yla bölge konularını ele aldığını ve iş birliğini güçlendireceğini kaydeden Lavrov, ülkesinin Afrika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki reform taleplerini desteklediklerini dile getirdi.

Bir türbin daha durdu

Gazprom, Siemens'e ait bir türbinin Kanada'da yapılan bakımlarının ardından Rusya'ya yeniden teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını 15 Haziran'da yüzde 60 düşürmüştü.

Gazprom'dan dün yapılan açıklamada da Kuzey Akım'daki bir türbinin daha durdurulmasına karar verildiği, 27 Temmuz'dan itibaren Portovaya kompresör istasyonu üzerinden günlük azami 33 milyon metreküp doğal gaz sevk edilebileceği duyurulmuştu.