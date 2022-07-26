İspanya orman yangınları ile mücadele ediyor. Guadalajara kentinin Humanes bölgesindeki bir tarım arazisinde devam eden yangını söndürme çalışmaları esnasında helikopter düştü.



Kazadan yara almadan kurtulan pilotun, yoğun dumandan etkilendiği ortaya çıktı. Ulaşımda aksamalar yaşandı İkinci seviyeye çıkan orman yangını nedeniyle GU-167 ve GU-150 karayolları ile Humanes ve Mohernado tren hattı trafiğe kapatıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Humanes'te Askeri Acil Durum Birimi (UME) söndürme çalışmalarına katılırken, Orman Yangını Bilgi Sistemine göre 5 hava aracı, 26 itfaiye ekibi ve 143 kişi alevlere müdahale ediyor.

İspanya'da Endülüs, Galiçya, Navarra, Valensiya, Kastilya-La Mancha, Kastilya Leon ve Kanarya Adaları olmak üzere 7 bölgede devam eden orman yangınları, sıcaklıkların düşmesine rağmen söndürülemiyor.