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Macron, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile bir araya geldi.
Fransız basınında çıkan haberlere göre, Elysee Sarayı'nda yapılan görüşmede Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ele alındı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile bir araya gelmeden önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
Emmanuel Macron ve Sarkisyan arasındaki görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
Etiketler: Fransa Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 23:21
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