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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşıyla görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı Augusto Santos Silva ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler: Dışişleri BakanlığıSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 23:12
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