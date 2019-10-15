Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'nci Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'daydı.

Szijjarto, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayrıca, Macaristan'ın, mültecilere kendi ülkelerinde destek verme politikası izlediğini ve bundan dolayı Türkiye'nin Suriyeli mülteci problemini, Suriye'de çözebilmesinin Macaristan'ın çıkarına olduğunu söyledi.

"Eğer Türkiye, Suriye'yi terk etmek zorunda kalan ailelerin geri dönebilmesi için Suriye'de güvenli bir gölge oluşturursa Macaristan, Türkiye ile memnuniyetle iş birliği yapar."

Peter Szijjarto, Türkiye'nin bugüne kadar 4 milyon mülteci için 40 milyar dolar harcadığını anlattı.

"Türkiye, göçmenleri Suriye'ye geri yollasın"

Szijjarto, Macaristan'ın kendi sınırına yüz binlerce ya da milyonlarca göçmenin gelmesini istemediğini vurgulayarak, "Eğer bize şunu sorarlarsa, 'Türkiye, göçmenleri geri Suriye'ye mi yollasın, yoksa kapıları açsın Avrupa'ya mı gelsinler?' Bizim cevabımız tabii ki, 'Türkiye, göçmenleri Suriye'ye geri yollasın ve 4 milyon mülteci için Avrupa kapılarını açmasın' şeklinde olur" dedi.

Daha önceki açıklamasında da Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB), Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yayımlamak istediği ortak deklarasyonu Macaristan'ın uzun süre bloke ettiğini belirtmiş ve "Türkiye'de yaklaşık 4 milyon düzensiz göçmen ve mülteci var. Türkler, onların geri dönmesi için çalışıyor" demişti.

Kaynak: AA