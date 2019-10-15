Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılay'ın ev sahipliğinde, insani yardım alanında faaliyet gösteren aktörler arasında ilişkileri geliştirmek ve iş birliği olanaklarını artırmak amacıyla "İnsanlıkta Onur" temasıyla düzenlenen Dünya İnsani Eylem Forumu'nda (World Humanitarian Action Forum), Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgeye yapılan insani yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Gıda ve hijyen malzemeleri dağıtılıyor

Dr. Kerem Kınık, bu sabah Kızılay ekibinin insani yardım amacıyla bir konvoyla Tel Abyad'a girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda akut fazındayız. Acil dönemindeyiz. Bu acil döneminde, elimizden geldiği kadar etkilenmiş olan insanların acil insani ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyoruz. Bu sabah arkadaşlarımız bir konvoyla bir tır, iki kamyon ile Tel Abyad'a girdi. Kızılay çalışanlarımız, o bölgelerde etkilenmiş olan insanlara ihtiyaç duydukları insani yardım ağırlıklı, gıda ve hijyen malzemelerini dağıtıyorlar.

2011'den bu yana 12 kapıda sürdürdüğümüz sınır ötesi insani destek operasyonumuz, terör örgütlerinin bölgeyi işgalinden sonra 6'ya düşmüştü. Şimdi bu sayıya iki yeni kapı daha ilave ediliyor. Akçakale ve Ceylanpınar kapıları ile beraber, Suriye'nin içine yönelik yeni bir insani kapı açılmış olacak. Bu süre içinde Kızılay bir taraftan sahadaki operasyonu yürütürken bir taraftan da insancıl diplomasi noktasında da daha önceden bölgede bulunan aktörlerin yürüttüğü faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması, BM, Kızılay ve Kızılhaç hareketi, sivil toplum kuruluşlarının o bölgedeki faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi, Türkiye içinden bu anlamda lojistiğin sağlanması noktasında da bir dizi faaliyet yürütüyor."

"Bu coğrafyanın bütünlüğünü parçalatmayacağız"

Dr. Kerem Kınık, söz konusu toprakların, bölgede yaşayan Suriyeli insanlara ait olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bizim yapmamız gereken, 2011'den beri olduğu gibi bu insanların elinden tutmak, onurunu korumak, hayatını muhafaza etmek ve sorunlarını dünyaya anlatmak. Bu çerçevede biz insani aktör olarak, devletimiz devlet olarak, politikalarını insancıl perspektifte, insancıl diplomasi araçlarıyla yürütüyor. Arap dünyasının gerçekleri bildiğini düşünüyorum. Birtakım medya veya farklı politik kaynaklardan yapılan kötü ve kara propagandaya katılmadıklarını çünkü bu topraklara aşina olduğumuzu, bu toprakların bizi tanıdığını biliyoruz. Bugün Tel Abyad'a Hilal-i Ahmer'in bayrağıyla giren arkadaşlarımızın nasıl karşılandığını fotoğraflardan görerek o insanlar işgalci mi yoksa onların elinden tutmaya çalışan insanlar mı görebilirler. Bu topraklarda bizim herhangi bir gözümüz yok, işgal edilecek bir toprak değil, zaten kardeşler, bizim ailemiz içindeki insanlar. Dolayısıyla bu sınırlar çekilmiş olabilir ama biz akrabayız, birlikteyiz, buradaki kardeşliğimizin sürmesi için çalışıyoruz. Bazı örgütler aramıza duvarlar örerek, setler çekerek, barikatlar açarak, mayınlar döşeyerek bizi kopartmaya çalışıyor. Bu coğrafyanın bütünlüğünü parçalatmayacağız, bu coğrafyanın bütünlüğü, kardeşliğin bütünlüğü devam edecek."

Kaynak: AA