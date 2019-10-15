Çin resmi haber ajansı Şinhua'daki habere göre, ülkeyi batıdan doğuya kateden Yangzı Irmağı'nın kollarından Gan Nehri'nin bir kısmının 11,5 metre daralması üzerine "turuncu" alarm ilan edildi.

Turuncu alarm, yakın kuraklık tehlikesine işaret ediyor. Eyalette, temmuz ve ekim arasında metrekareye düşen yağış miktarı 96 milimetreküp ölçüldü. Bunun geçmiş yıllardaki ortalama yağış miktarından yüzde 70 az olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA