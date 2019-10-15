Dünya
Çin'de gaz patlaması: 9 ölü15 Ekim 2019 Salı 12:11 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 12:35
Çin'in doğusundaki Wuxi kentindeki bir işletmede meydana gelen şiddetli gaz patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Geçtiğimiz gün Çin'in Wuxi kentindeki bir işletmede meydana gelen şiddetli gaz patlaması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı açıklandı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, patlama esnasında bölgede yürüyen yayalar olduğu görüldü.
Patlama nedeniyle bölgedeki 3 dükkan zarar gördü. Camların ve klima sistemlerinin patladığı açıklandı.
20 itfaiye aracı, 105 itfaiyeci, 32 kişilik kurtarma ekibi ve 30'dan fazla ambulans bölgeye yönlendirildi. 80 kişilik gönüllü ekip de kurtarma çalışmalarına yardım etti.
Kaynak: Reuters
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