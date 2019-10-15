Dünya

Çin'de gaz patlaması: 9 ölü

15 Ekim 2019 Salı 12:11 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 12:35

Çin'in doğusundaki Wuxi kentindeki bir işletmede meydana gelen şiddetli gaz patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.