Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Rus lider için başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Canlı yayınlanan o anlara, kraliyet bandosunun Rus milli marşını çalamaması damga vurdu.

Krallık bandosu önce Suudi marşını çaldı. Ardından sıra Rusya milli marşına geldi.

Ancak performans, başladığı gibi devam etmedi. Askeri bando detone oldu.

Şaşkınlığı ve gerginliği, Putin'in yüzüne de yansıdı.

Olayın farkında olmayan Kral Selman ise, duruşuna devam etti.

Tartışmalara neden olan o anlar, Ruslar tarafından sosyal medyada alay konusu oldu.

Rus televizyonu Russia Today görüntüleri için,"En azından denediler" yorumunda bulundu.

Kaynak: TRT Haber