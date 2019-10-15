Dünya
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi15 Ekim 2019 Salı 14:07 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 14:12
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensubu 2 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla bölgede tespit edilen bölücü örgüt mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: mit Kuzey Irak gara bölgesi hava harekatı