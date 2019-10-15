Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Kotaları kaldırmamız gerekiyor"

Ekonomilerimiz üzerindeki döviz baskısını azaltacak mekanizmaları devreye almalıyız. Kotalar maalesef ticaretimizin önündeki en büyük engellerdendir. Türk Konseyi olarak kotaları kaldırmamız gerekiyor.

"Barış Pınarı Harekatımızın 2 önemli amacı vardır"

Suriye'de son 8 yılda yaşadıklarımız bir terör örgütü ile terör örgütünün tasfiye edilemeyeceğini göstermiştir. Barış Pınarı Harekatımızın 2 önemli amacı vardır. İlki, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG kaynaklı terör kaynağını ortadan kaldırmaktır. 2. amacı Suriyeli kardeşlerimizin geriye dönüşü için ortam sağlamaktır. Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatımızın iki önemli amacı vardır. İlki Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG kaynaklı terör tehdididin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. İkinci gayesi ise ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyeli Arap'ın kendi ülkelerine dönebilmelerini sağlamaktır. pic.twitter.com/JOuCIsOWS7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 15, 2019

"1000 kilometrelik alanı terörden kurtardık"

Bu sabah itibarıyla yaklaşık 1000 kilometrelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık. Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

#SONDAKİKA

[#BarışPınarıHarekatı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık.https://t.co/73JeVx45OC pic.twitter.com/WtU7ddfvY5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 15, 2019

"Birbirimizin yanında durmak bizim kardeşliğimizin en önemli göstergesidir"

Türkiye'nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinden siz kardeşlerimizden dayanışma bekliyoruz. Her bir Türk kardeşimizin kalbinin bizimle çarptığını çok iyi biliyorum. FETÖ ile mücadelede ülkemize verdiğiniz desteği sürdürmenizi istirham ediyoruz. Milli davalarımızda birbirimizin yanında durmak bizim kardeşliğimizin en önemli göstergesidir.

"Yukarı Karabağ sorununun çözümü içim gayret göstereceğiz"

Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü esasında çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

6 devlet tek millet olmayı arzu ediyorum.

Kaynak: TRT Haber