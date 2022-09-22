Magyar Nemzet gazetesinin haberine göre Orban, hükümetteki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu üyeleriyle Balatonalmadi şehrinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Orban, burada yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşının artık bölgesel olmaktan çıktığını ve uygulanan yaptırımlar nedeniyle küresel ekonomik savaşa dönüştüğünü söyledi.

Savaşın gelecek yıl da süreceğini savunan Orban, ülkesinin daha çok askere ihtiyacı olduğunu ve ülkeyi savunma konusunda hazırlık yapmaları gerektiğini söyledi.

Orban, AB'nin Rusya'ya karşı aralarında petrol ambargosunun da bulunduğu ekonomik yaptırımlar uyguladığını, yaptırımlar nedeniyle 2 ay içinde doğal gaz fiyatının 6 kat arttığını belirtti.

Yaptırımlara son verildiği takdirde doğal gaz fiyatlarının hemen yarı yarıya düşeceğini ve enflasyonun da azalacağını savunan Orban, Avrupa ekonomisinin tekrar hareketleneceğini ve böylece resesyon tehlikesinin de ortadan kalkacağını aktardı.

AB düzeyinde yaptırımların Kasım'da gözden geçirilmesinin beklendiğini belirten Orban, AB'nin söz konusu yaptırımlardan en geç yıl sonunda vazgeçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.