İran'da gözaltına alınan Mahsa Amini'nin ölmesi üzerine başlayan protestolar 6’ncı gününde. Gösteriler birçok il ve ilçeye yayıldı.



Bazı kentlerde protestocular polis araçları ve ambulansları ateşe verdi. Çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı.

"Güvenlik güçleri ölürmedi"



Yetkililer, protestocuların, güvenlik güçlerince değil silahlı muhalifler tarafından öldürüldüğünü öne sürüyor.



İran Sağlık Bakanlığı açıklamasında, 61 ambulansın göstericiler tarafından tahrip edildiğini veya yakıldığını açıkladı.



Gözaltına alınanlar ambulanslarla taşındığı için göstericilerin ambulansları hedef aldığı iddia ediliyor.

İnternet kesintileri devam ediyor



Gösterilerin yayılmasını önlemek ve hızını kesmek için İran'da dün geceden bu yana internet kesildi.



Sosyal medya ağlarına getirilen kısıtlamalara rağmen ülkedeki protesto dalgası genişliyor.