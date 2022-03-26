Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 18:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Lviv'de art arda patlamalar
Lviv'de 3 patlama meydana geldi. Patlamaların ardından şehirde dumanlar yükseldi.
Ukrayna-Polonya sınırına yakın şehir Lviv'de patlama sesleri duyuldu.
Lviv Valisi Andriy Sadovıy Lviv’de 3 patlama meydana geldiğini açıkladı. Vali, 5 kişinin yaralandığını duyurdu.
Patlamanın ardından şehirde dumanlar görüldü.
TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk, Lviv’de patlamaların yaşandığı noktadan son durumu aktarıyor. https://t.co/jZenDWvD2K— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 26, 2022
Patlamalardan birinin Lviv`de bir petrol üssünde meydana geldiği belirtiliyor.
Şehirde sirenler çalmaya devam ediyor.
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