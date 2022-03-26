Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 18:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Saldırılarda 136 çocuk öldü
Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 136 çocuk hayatını kaybetti, yaklaşık 200 çocuk yaralandı.
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 570 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 73'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 136 çocuğun öldüğü, yaklaşık 200 çocuğun yaralandığına işaret edildi.
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